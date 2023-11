Un contributo per la lotta contro le leucemie

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare, ha consegnato a Giuliano Agostini, presidente dell’Ail (Associazione contro le leucemie) sezione "Alessandro Troiani" di Ascoli, un importante contributo in denaro. E’ il frutto di due appuntamenti avvenuti nel corso dell’anno, dedicati appunto alla solidarietà: la serata di Gala "Una Rotonda sul Mare-Premio Grottammarese dell’Anno", tenutasi a gennaio e quello della serata del 30 aprile che ha visto esibirsi con il suo Show l’artista Angelo Carestia insieme alla "Markuzzo Band", entrambe al Teatro delle Energie di Grottammare. "Ogni contributo, come quello degli amici del Lido, amicizia che viene ormai da lontano, è prezioso e importante", ha affermato il presidente Agostini. "Non vogliamo fermarci, e proprio per questo – sono le parole del presidente della Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi – vi diamo appuntamento alla prima serata di solidarietà dell’anno 2024, quella di "Una rotonda sul mare-Premio Grottammarese dell’Anno" il 13 gennaio, nella sua speciale 25ª edizione che riserverà agli spettatori molte sorprese".