Un convegno con i migliori cardiologi

L’unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ porta ad Ascoli i migliori aritmologici a livello internazionale. Il 27 giugno, alle 9, in pinacoteca, organizza infatti la terza edizione del ‘Luigi Luciani Electrophysiology Award’, riconoscimento intitolato alla memoria dello scienziato ascolano scopritore di un importante meccanismo patologico nelle aritmie cardiache. Il direttore scientifico è Procolo Marchese, responsabile dell’unità operativa semplice di elettrofisiologia che fa capo al reparto di cardiologia del nosocomio ascolano diretto da Pierfrancesco Grossi. Il premio è destinato ai cardiologi elettrofisiologi che si sono distinti per meriti scientifici e che hanno dato un fondamentale impulso alla disciplina. Nelle prime due edizioni (2017 e 2019) sono stati premiati Pedro Brugada (scienziato che ha scoperto la sindrome che porta il suo nome) e Michel Haissaguerre (direttore del Lyric di Bordeaux, uno dei migliori centri aritmologici al mondo). Entrambi saranno di nuovo presenti quest’anno e saranno protagonisti di letture magistrali sulla morte improvvisa aritmica: il primo sulla sindrome di Brugada e il secondo sulle fibrillazioni ventricolari idiopatiche. In questa edizione sarà premiato Ghunter Breithardt, pioniere dell’aritmologia mondiale e nel 1986 autore del primo intervento di ablazione transcatetere con radiofrequenza di una tachicardia.

Terrà una lettura magistrale su passato e futuro dell’ablazione delle aritmie. Il format prevede anche la partecipazione del presidente in carica della società italiana di aritmologia e dei più autorevoli rappresentanti delle società cardiologiche italiane. "E’ motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dice Marchese – per la nostra unità operativa dare continuità a questa iniziativa, specie dopo gli anni della pandemia. E’ stato Pedro Brugada che ci ha sollecitato a riproporla e ci ha fatto grande piacere trovare l’immediata disponibilità a partecipare da parte di Haissaguerre. Sono persone speciali che, come tutti i grandi scienziati, sono dotati di disarmante umiltà e generosità. Oltre a farci l’onore della loro presenza, ci hanno aperto le porte dei Centri da loro diretti, rispettivamente a Bruxelles e a Bordeaux, con i quali abbiamo in corso progetti di collaborazione scientifica che attestano il progressivo processo di crescita del nostro reparto’. Il congresso è aperto alla partecipazione di medici di ogni disciplina, infermieri e tecnici che possono visionare il programma dell’evento ed iscriversi sul sito congressare.it

l. c.