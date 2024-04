Un convegno sugli adolescenti

L’associazione Omnia Locis Mps ha organizzato per questo pomeriggio alle ore 18 nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, un interessante convegno sul tema di giovani, educatori e famiglie dal titolo: ’Adolescenza e futuro’. Un incontro che segue il successo avuto lo scorso mese di gennaio a San Benedetto e che l’infaticabile Presidente, la professoressa Maria Pia Spurio, ha fortemente voluto riproporre anche ad Ascoli. Dopo il saluto del Sindaco Marco Fioravanti, proprio la Spurio introdurrà l’intervento della dottoressa Roberta Cesaroni, Life Mental Coach Adolescenziale. "Educare, comprendere e ascoltare gli adolescenti è sempre più complesso – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Omnia Locis Mps – ma oggi per i genitori e per gli insegnati è fondamentale. Ritrovarsi per formarsi e non per puntare il dito contro le nuove generazioni, sempre più vittime di depressione, rabbia, comunicazione sbagliata".

Valerio Rosa