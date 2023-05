Un convegno sulla dislessia

Domani, nella sala dell’Ospitale, Casa delle Associazioni, paese alto di Grottammare, si terrà il primo convegno sulla dislessia, organizzato dal Centro Clinico Victor di Grottammare. Un team di esperti relazionerà sul tema: "La dislessia come disprassia sequenziale". "Gli argomenti inerenti la dislessia sono di interesse comune, perché riguardano molti studenti delle nostre scuole, per questo – affermano il dottor Felice Vecchione (docente di Scienze Motorie e sostegno, Psicologo e Terapista Itard) e la dottoressa Chiara Cinciripini (Pedagogista e Terapista Itard): abbiamo pensato di sensibilizzare il tema della dislessia, con il prestigioso appoggio del Centro Studi Itard del professor Piero Crispiani. Convegno che darà garanzie sulla qualità dei relatori in modo da rendere l’incontro con docenti di tutte le scuole di ordine e grado, genitori e giovani, informativo e formativo. I lavori si terranno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.