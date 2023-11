Un corso da clown dottori

L’associazione Il Baule dei Sogni, in collaborazione con ’Il Sole di Giorgia’ e il patrocinio del comune di Monteprandone, organizza un corso legato alla figura del clowndottore, per formare professionisti in grado di operare in reparti ospedalieri. La prima lezione del corso si terrà sabato, alle ore 17, nella sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi. Scopo principale è quello di aumentare la diffusione del servizio nelle Marche, e in particolare a Oncoematologia del Salesi di Ancona, dove l’associazione è attiva fin dalla sua costituzione. Il corso organizzato a Centobuchi si articolerà in 240 ore di formazione in aula e tirocinio con lezioni dedicate alla psicologia, all’arte del clown e alle discipline del sorriso. Info 3405467549 o ilbauledeisogni.org. Due corsi base saranno organizzati anche a San Benedetto e Ancona e permetteranno di operare in tutte le strutture convenzionate.