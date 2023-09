Un corso di ginnastica per adulti

Al via il corso per attività motoria a cura della Asd Polisportiva Mama che si arricchisce di un’ulteriore opportunità, con il corso in attività motoria rivolto ad uomini e donne adulti. Il ciclo di sedute (fitness cardiorespiratoria, tonifica il corpo, definisce glutei, addome , gambe e braccia.), sotto la guida di istruttori qualificati, si terrà nella palestra della scuola Cantalamessa di Campo Parignano. L’associazione Mama permetterà a tutti gli interessati di effettuare una prova gratuita in calendario martedì 12 settembre, con inizio alle ore 20.30. Per prenotare la lezione contattare il seguente numero 3474655311 (Andrea). Nel caso le adesioni siano numerose sarà attivato anche un secondo turno dalle ore 19,30 alle 20,30.

Il corso di svolgerà tutti i martedì e giovedì fino al 18 giugno.