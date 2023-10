Un corso gratuito di lingua italiana per gli stranieri

Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con la cooperativa sociale "Il Mondo", organizza un corso gratuito di lingua e cultura italiana per stranieri. L’obiettivo del corso consiste nell’acquisizione di una prima alfabetizzazione alla lingua italiana attraverso l’apprendimento di funzioni linguistiche e comunicative di base. Le lezioni inizieranno, in base ai giorni ed agli orari prescelti ed a seguito dell’organizzazione delle classi, entro il mese di ottobre. Si terranno e presso la Nuova Sala Riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il corso avrà una durata di 60 ore. E’ prevista la partecipazione massima di 40 allievi. Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico. Verrà inoltre rilasciato un attestato di frequenza esclusivamente a coloro che abbiano partecipato almeno all’80% degli incontri. Il corso è finanziato dal Comune con fondi del Ministero. La scadenza per le iscrizioni è fissata a giovedì 19 ottobre. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0735.710935. Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o la cooperativa sociale "Il Mondo" .