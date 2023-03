Un corso per dire addio alle sigarette

Smettere di fumare si può. A garantirlo è la dottoressa Elena Mohwinckel, psicologa e psicoterapeuta ascolana che condurrà, nelle prossime settimane, un vero e proprio corso per tutti coloro che desiderano abbandonare il vizio del fumo e che, per vari motivi, non riescono a farlo da soli. Si tratta di una iniziativa promossa dalla sezione ascolana della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori, presieduta dal dottor Raffaele Trivisonne. Il percorso consisterà in un colloquio conoscitivo individuale e nove incontri di gruppo. Il corso si baserà su un metodo ad indirizzo cognitivo-comportamentale e gli incontri saranno uno o due a settimana per circa cinque settimane, dalle 18 alle 20 nella ‘Bottega del terzo settore’ in via Trento e Trieste.

Info 3457684494.