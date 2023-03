Un corso per potare gli olivi

Si terrà il 29 e 30 marzo nel garden Ecoservices di Giuseppe Traini, il corso base di potatura dell’olivo. Il ritrovo è previsto per le 8.30, le lezioni saranno tenute dal dottor Enrico Maria Lodolini, primo ricercatore Crea Ofa di Roma, dottor Tonino Cioccolanti agronomo, esperto olivicolo e infine dal dottor Matteo Zuccini dell’Università politecnica delle Marche. Le lezioni teoriche verteranno sulla fisiologia dell’olivo, le varietà, le tecniche di allevamento e di potatura, le prove pratiche e inoltre sulla tecnica della potatura a vaso policlinico.. Le iscrizioni sono ancora aperte e sono state organizzate in collaborazione con Aioma e la Facoltà di Agraria di Ancona. Il primo giorno si concentrerà sulle lezioni teoriche, mentre il secondo giorno si terranno le prove pratiche in campo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per l’iscrizione è possibile rivolgersi al garden. Per info è possibile chiamare allo 0736-811664.