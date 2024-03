Un corso speciale sui costumi storici

Nell’anno in cui si celebra il settantennale della Quintana, arriva anche il corso di formazione gratuito di ‘Realizzazione e riadattamento del costume storico’. Un’iniziativa promossa dalla Regione Marche, nell’ambito dell’avviso ‘Gol’ finanziato con risorse Pnrr’, che si svolgerà indicativamente da aprile a settembre. Dopo la grande attenzione posta al benessere degli animali, all’allenamento dei cavalieri e all’organizzazione delle tenzoni per musici e sbandieratori, ecco quindi la possibilità di creare profili qualificati, attraverso la formazione riguardante la sartoria di abiti storici. Il profilo professionale previsto dal corso, promosso e realizzato dall’ente formativo Julia Service, è ‘Operatore della realizzazione e riadattamento capi d’abbigliamento’ e la docenza sarà affidata alle mani sapienti di Anna Marini (storica sarta della Quintana) e Massimo Mancini. "Teniamo vive le tradizioni – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e lavoriamo per far sì che la nostra Quintana sia sempre più bella e attrattiva". "Sono molto soddisfatto dell’attivazione di questo momento formativo perché la qualità degli abiti è un aspetto a cui teniamo molto" conclude invece il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti.