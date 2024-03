Un corto per non sprecare cibo

Domani alle 16 al centro Pacetti di Monteprandone il cortometraggio "Zero Spreco. Lo spreco più pericoloso è quello che non siamo in grado di riconoscere", realizzato dal regista Ernesto Vagnoni. Realizzato nell’ambito del progetto sulla lotta allo spreco alimentare che coinvolge il comune di Monteprandone (ente capofila), i comuni di Grottammare, Ripatransone e Monsampolo, le associazioni I Care" Kairos, Centopercento e le Caritas dell’Unità Pastorale delle Parrocchie Sacro Cuore e Regina Pacis di Centobuchi, il cortometraggio, attraverso una storia di circa 12 minuti, racconta le malsane abitudini dei consumatori, per educare non solo i più piccoli, ma anche gli adulti a non sprecare e riutilizzare il cibo che non viene consumato. Protagonisti del corto sono gli alunni e le alunne delle scuole primarie di quattro Istituti comprensivi.