Un defibrillatore davanti alla scuola

"Da oggi Castel di Lama è un po’ più cardioprotetta". Sono le parole di Luca Cristofori, che ha seguito il progetto di installazione dei defibrillatori nella città. Ieri mattina, nonostante la pioggia, è stato presentato e messo in funzione, davanti alla cittadinanza e ai bambini della scuola primaria, un defibrillatore. "Si tratta – come ha sottolineato il sindaco Mauro Bochicchio –, di una mattinata rivolta alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla pratica della rianimazione cardiopolmonare, che si sta mettendo in atto grazie anche alla collaborazione dell’Avis e della Croce rossa". Presente anche l’onorevole Giorgio Fede, che ha ribadito l’importanza della prevenzione e di questi strumenti che sono fondamentali per salvare vite umane ed ha invitato le scolaresche a riflettere sul valore ed ad avere cura di uno strumento che salva vite umane.