Un delfino avvistato al porto

Un delfino all’interno del porto di San Benedetto non è una novità assoluta, ma è pur sempre un evento curioso. Il mammifero è stato "catturato" dall’obiettivo di Francesco Renzi, amante del mare, curioso frequentatore del molo sud insieme ai suoi amici ed amiche con la stessa passione. Il delfino, probabilmente, è entrato nel porto seguendo qualche imbarcazione e ora si spera che possa presto compiere la manovra inversa per tornare nelle acque pulite in mare aperto. Ieri sono stati in molti i curiosi che si sono goduti lo spettacolo da vicino.