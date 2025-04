"Un disegno dogmatico". I sindacati alzano il muro

"Un passo indietro: si torna a un modello precettivo e trasmissivo". Così si esprime Cristiana Ilari, segretaria regionale Cisl, in relazione alle Indicazioni Nazionali, aggiungendo che "non offrono rilievo alla dimensione interculturale, cruciale in una scuola multietnica". La stessa linea di pensiero guida l’analisi di Enzo Di Vita, segretario provinciale Flc-Cgil: "Il testo fa parte di un disegno ideologico dogmatico, – afferma – antiquato e non aderente alla Costituzione". I temi discussi, oltre a questo, sono tanti: riguardano il decreto legge n.45 del 7 aprile che introduce diverse novità, in primis per quanto riguarda il riordino degli istituti tecnici e il sistema di reclutamento. "Nella nostra regione – spiega Ilari – gli ultimi dati confermano il processo di liceizzazione: il 55,3% sceglie i licei, il 31,5% gli istituti tecnici e il 13,1% i professionali (in calo rispetto al 18% dello scorso anno). Bisogna rilanciare l’istruzione tecnica e professionale, ma non è possibile farlo con l’istituzione di nuovi indirizzi o del 4+2. Serve un sistema di orientamento integrato e coerente".

Negativo anche il parere della Uil: "La scuola non può trasformarsi in un ufficio di collocamento – afferma il segretario regionale Antonio Spaziano – l’abbassamento dell’età per l’alternanza scuola-lavoro è pericolosa; deleteria la riduzione a 4 anni". Anche Cgil si unisce al coro, facendo presente il clamoroso flop del liceo del Made Italy: "Il numero delle iscrizioni è bassissimo e rappresenta un fallimento legato alla visione sempre più aziendalistica della scuola, che si riflette anche sui tagli – inaccettabili – di 5mila posti su personale docente e oltre 1500 su Ata". Sul sistema di reclutamento, Uil parla chiaro: "Reclutare fino al 30% degli idonei dei concorsi Pnrr – spiega Spaziano – innesta una priorità (e una disparità) rispetto ai vincitori di concorso ordinario 2020".

Critica anche la Cisl che chiede "l’utilizzo delle Gps di I fascia per le assunzioni". A proposito delle novità sul sostegno, la visione del mondo sindacale è corale e punta il dito su due misure: la possibilità, su richiesta della famiglia, di confermare il supplente anche per l’anno successivo, "potenzialmente lesiva dell’articolo 97 della Costituzione (imparzialità e trasparenza delle amministrazioni)" e le nuove modalità di specializzazione attraverso corsi online di 30 ore sulla piattaforma Indire, "ridicola sanatoria che non offre reale formazione".

v.euf.