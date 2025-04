Un disegno speciale: "Collaboro con la Samp grazie alla maglia per Olly"

Un’altra eccellenza ascolana alla ribalta nazionale. Si tratta dell’artista ascolana Irene Ciarrocchi, titolare dello store Xhøsa di via del Trivio, che è stata contattata dalla Sampdoria per una importante collaborazione professionale. Per lei, che all’interno della sua attività si è specializzata nella personalizzazione di maglie da calcio ma anche di felpe, giubbini, cappelli, maglie, borse, pantaloni e calzini, si tratta di una grande opportunità, visto che la Samp (anche se al momento a livello sportivo sta attraversando un brutto momento) è uno tra i club calcistici più gloriosi d’Italia. E pensare che tutto è nato da una sorpresa che Irene ha voluto fare a uno tra i cantanti a cui è più affezionata, Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo e tifoso doriano doc. È proprio lei a svelare l’aneddoto.

"Effettivamente è così – racconta, sorridendo, l’artista ascolana –. Da tanto tempo lo seguo e in passato gli mandai anche un giubbino personalizzato, attraverso il suo agente. Subito dopo Sanremo, invece, ho personalizzato una maglia della Sampdoria realizzandoci sopra l’immagine di Olly premiato all’Ariston la sera della finale. Poi ho pubblicato la foto sui social e lui, attraverso il suo profilo, ha anche commentato esprimendo il proprio entusiasmo per ciò che avevo realizzato. Di conseguenza, ho deciso di inviargliela e, siccome non mi aveva dato alcun indirizzo a cui spedirla, l’ho mandata direttamente alla sede della Sampdoria, seppur specificando che fosse per lui. E lì è arrivata la svolta: infatti, la società blucerchiata mi ha subito contattata spiegandomi di aver aperto il pacco, per sincerarsi di cosa ci fosse dentro, e di essere rimasta colpita dal mio lavoro. Questo è accaduto un mesetto fa – prosegue Irene –. E la Samp, a quel punto, mi ha chiesto di collaborare per realizzare dei disegni ad hoc in occasione della ‘festa del papà’. Loro hanno predisposto delle box, in vendita proprio per tale ricorrenza, che includevano anche le magliette con la mia stampa. Poi mi hanno chiesto anche la disponibilità a personalizzare delle maglie, ovviamente su commissione, che loro mettono in vendita nei loro store. Per me, ovviamente, si tratta di una bellissima soddisfazione, a livello professionale, perché non capita a tutti di poter collaborare con una società storica come la Sampdoria. E ringrazio anche Olly – conclude l’ascolana – che, involontariamente, mi ha dato una grossa mano".

Matteo Porfiri