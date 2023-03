Un dolore infinito Attesa per il funerale di Matteo Cosenza L’amico ancora grave

Profondo cordoglio a Monteprandone e a San Benedetto per l’ennesima tragedia accaduta in autostrada in cui ha perso la vita Matteo Cosenza, 27 anni nato a San Benedetto e residente con i familiari a Centobuchi. Le gallerie non c’entrano ed i cantieri neppure, poiché la disgrazia è accaduta alle 4 di domenica notte sulla carreggiata nord al chilometro 225+700, tra Ancona sud e Ancona nord, punto in cui il Fiat Doblò ha urtato il new jersey ribaltandosi e scarrocciando per un centinaio di metri sul fianco destro, dove sedeva la vittima dell’incidente, arrestandosi sulla terza corsia. I primi soccorritori hanno trovato il ragazzo solo parzialmente nell’abitacolo. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 poiché Matteo è deceduto sul colpo.

Per mettere in sicurezza il Fiat Doblò, (che non appartiene e nessuno dei due occupanti), sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Ancona. Il mezzo era condotto da un amico di Matteo, un giovane trentaquattrenne di San Benedetto attualmente ricoverato all’ospedale di Torrette, dov’è stato trasportato in codice rosso. Per tutti gli accertamenti, che sono ancora in corso, sono giunte sul posto due pattuglie della polizia autostradale di Fano, con il comandante, ispettore Andrea Pierleoni, che ha coordinato le attività. La salma di Matteo Cosenza si trova nell’Obitorio dell’ospedale di Ancona a disposizione della locale Procura della Repubblica che nelle prossime ore dovrebbe disporre gli accertamenti tecnici necessari a stabilire i danni che hanno provocato la morte del ragazzo.

Gli investigatori della polizia stanno ancora lavorando sul caso e attendono notizie dall’ospedale sulle condizioni del 34enne sambenedettese per poterlo ascoltare e ricostruire la dinamica dell’incidente che, è bene ricordarlo, non avrebbe visto altri mezzi coinvolti. Non si sa ancora dove i due amici fossero diretti a quell’ora a bordo di un Fiat Doblò definito dagli investigatori, "da cantiere".

Matteo Cosenza lavorava nella ditta del padre, la Metal Canalizzazioni, in via della Barca, specializzata nelle installazioni di impianti aspiranti e di condizionamento dell’aria. Matteo era un ragazzo ben voluto da tutti e in queste ore molti amici ed amiche stanno lasciando messaggi di cordoglio sui social. Distrutti dal dolore il padre Pietro, la madre Rosa Nappa e la sorella Elisa ai quali si sono stretti i parenti, gli amici e molti clienti della ditta dove Matteo lavorava insieme al genitore.

Marcello Iezzi