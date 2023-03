’Un dono per la vita’, serata Aido a Grottazzolina

’La consapevolezza di un gesto e il valore di donare una vita nuova’. Sarà questo il concetto alla base dell’incontro informativo promosso dall’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi); che si terrà oggi alle 21 nella sala consiliare di Grottazzolina. L’evento dal titolo ‘Un dono per la vita’ è nato per approfondire un tema ancora poco conosciuto, ma di fondamentale importanza: quello della donazione di organi. Ospiti e relatori saranno: Luisanna Cola, direttrice Uoc; Daniela Fiore, coordinatrice ospedaliero Fermo donazione di organi e tessuti; Luca Moreschini, infermiere anestesia – rianimazione e presidente Aido della sezione di Fermo. Ci saranno alcune testimonianze di trapiantati e familiari di donatori. "Ognuno di noi può salvare delle vite – spiega in una nota il Centro nazionale trapianti – esprimendo il proprio ‘Sì’ alla donazione. La donazione, nelle sue molteplici forme, è espressione di reciprocità e solidarietà. Da qualche tempo c’ è inoltre l’ importante possibilità, durante la pratica di rilascio della carta di identità elettronica di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti". L’occasione di chiarire dubbi e incertezze su un argomento di vitale importanza per la società.

a. c.