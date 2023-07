Un doppio appuntamento per ‘Shakespeare nel Parco’

Un viaggio nel cuore di un autore senza tempo, a raccontare in giro per il territorio storie che non finiscono mai. La terza edizione del festival teatrale ‘Shakespeare nel Parco’, ideato dalla compagnia Proscenio Teatro, che fino al 23 luglio porterà le opere del drammaturgo inglese in alcuni dei luoghi più suggestivi del comune di Fermo, questo weekend entra nel vivo con un doppio spettacolo rivolto a tutti i tipi di pubblico. Domani alle 21.30 in piazza Lattanzi a Torre di Palme sarà in scena lo spettacolo vincitore del bando su scala nazionale indetto dal festival: Mobbing Dick, monologo satirico di e con Caroline Pagani incentrato sulla condizione della donna (e delle artiste) nello show business di oggi attraversando diverse figure di eroine shakespeariane. Tra serio e faceto, comicità esilarante e surreale, un girotondo su Eros, Teatro e potere, ai tempi di Shakespeare come nella nostra contemporaneità; una performance brillante e dall’ironia affilata. Il 15 luglio alle 21.30 ancora a Torre di Palme l’appuntamento sarà invece tutto dedicato ai bambini (dagli 8 anni in su). Kanterstrasse, associazione culturale fondata nel 2005, presenterà il suo Amletino. In questa riscrittura per l’infanzia dell’Amleto shakespeariano, uno dei testi più importanti della cultura e della filosofia occidentale, i concetti fondamentali dell’opera sono riportati seriamente ma in modo leggero accentuando i toni da commedia in un riadattamento che vuole ribadire l’importanza di confrontarsi con pensieri e parole alte già dalla piccola età. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni: www.shakespearenelparco.it