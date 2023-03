Un femminicidio sul palco di San Filippo

La Nuova Linfa di Cupra domenica alle ore 21 e 15, al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto, porterà in scena "D – Una storia universale", spettacolo teatrale che si apre con la voce di Diana (Benedetta Belà), una donna vittima di un uomo che prima l’ha ammaliata e poi l’ha uccisa. La sua voce e le sue lettere saranno il filo rosso che traccerà i contorni delle vite che hanno ruotato intorno alla sua. Una vicenda che parte da un caso di violenza su una donna per poi andare a trattare, nel suo sviluppo, temi come il rapporto tra genitori e figli, le discriminazioni sul lavoro, le problematiche adolescenziali e giovanili, per citare solo alcune delle sfumature che questa storia avrà modo di mostrare. Diverse emozioni si avvicenderanno e si mescoleranno e saranno amplificate da momenti danzati curati da Fabrizia Limone, Chiara Poli e Francesca Siragusa e dalle voci di Valentina Grilli e Daniela Ripani. Elisa, Giorgia, Elodie, Tananai, Mr Rain, Irene Cara saranno la colonna sonora che accompagnerà una Storia che da Femminile diventa Universale. Info 340 9976236.