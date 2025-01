Un festival del tartufo a Roccafluvione

Dal 24 al 26 gennaio 2025 la prima edizione del Tartufo Nero Festival di Roccafluvione, dedicato a una delle eccellenze del territorio: il tartufo nero pregiato. Il tartufo nero pregiato, che cresce nei boschi di Roccafluvione e nei territori limitrofi, è uno dei best kept secret dei viaggiatori del gusto, amanti di luoghi suggestivi dove scoprire eccellenze gastronomiche e territori autentici.

Per la prima volta, il tartufo nero di Roccafluvione sarà non solo al centro di una mostra mercato, ma anche occasione di approfondimento culturale. Circondato da un ambiente naturale incontaminato, Roccafluvione vanta una lunga tradizione nella raccolta del tartufo nero pregiato, frutto di un territorio ideale per questo prodotto dalle caratteristiche uniche.

Il Nero di Roccafluvione, che cresce tra i 5 e i 20 cm di profondità nei terreni freschi e calcarei della zona, è raccolto grazie all’uso di cani addestrati e tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.

Il programma del Festival, dedicato a grandi e piccini, prevedrà appuntamenti dedicati alla scoperta del tartufo nero: mostre mercato, degustazioni, esperienze di truffle hunting e incontri con esperti e chef.