Un festival per scoprire i Piceni

Partirà oggi e proseguirà con quattro appuntamenti la 3° edizione di ‘Picenum. Sulle rotte dell’Ambra’, manifestazione dedicata alla riscoperta della storia e cultura dei Piceni nel nostro territorio, che si terrà a Belmonte Piceno. "Siamo partiti tre anni fa – racconta il sindaco Ivano Bascioni – e dopo la pandemia quest’anno tutti gli appuntamenti si terranno in presenza con ospiti importanti e iniziative di cornice". Il programma è stato pensato e realizzato da Benedetta Ficcadenti, Ilaria Belletti e Pierluigi Bernabei dell’associazione ‘Picenumlegacy’. Mescola lo spirito della conoscenza legato all’archeologia, a strumenti di confronto molto dinamici per rendere la storia più attuale e divertente. "Abbiamo invitato illustri ospiti che ci racconteranno le scoperte che legano le civiltà lungo le strade dell’Ambra – spiega Benedetta Ficcadenti – che collega l’oriente fino ai Piceni in Italia. Abbiamo coinvolto divulgatori scientifici, esperti di comunicazione social, e abbiamo aggiunto momenti di svago come spettacoli teatrali, concerti e degustazioni". Si parte oggi alle 18,30 nell’azienda agricola Fontegranne di Belmonte con ‘Attraverso i millenni sulle vie dell’Ambra’, domani alle 21 al teatro di Paglia convegno con esperti come: Tommaso Sabbatini, Maria Luisa Nava, Pierluigi Cellarosi, Simona Rafanelli ed Elena Rodrguez. Sabato alle 21,30 sempre al teatro di paglia spettacolo teatrale ‘Batracomiomachia’; infine domenica 9alle 18,30 all’azienda Fontegranne degustazione ‘Olio in Dolio’, mentre alle 21,30 si terrà la conferenza con Giacomo Panozzo e Jessica Paparone.

Alessio Carassai