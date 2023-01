Un finanziamento di 200mila euro per rilanciare il turismo

Un finanziamento ministeriale di 200mila euro, per rilanciare il turismo dopo la flessione dovuta alla pandemia del 2020-21, è arrivato anche al comune di Cupra, che insieme a Grottammare, sono state le uniche due Amministrazioni a intercettare l’importante contributo. Il sindaco Alessio Piersimoni esalta la bontà del lavoro svolto da tecnici e amministratori. "Ci diamo sempre degli obiettivi ambiziosi, perché è sempre bene puntare in alto e spesso ci si arriva, come in questo caso. Un contributo teso alla valorizzazione turistica attraverso l’arte e la cultura che ci viene messo a disposizione dal ministero, grazie a un grande lavoro degli uffici, degli amministratori e dei consulenti ai quali ci siamo appoggiati. Con noi anche Grottammare ad evidenziare come si agisce sempre più in un’ottica di territorio. Dopo tanto seminare si vedono dei frutti concreti e per noi è motivo di grande soddisfazione che ci consentirà di ampliare e migliorare sempre più la valorizzazione del nostro territorio, della valenza turistica e non solo".