Un fiume di persone per salutare Perazzoli

Le note di ‘Bella ciao’, il picchetto d’onore delle forze dell’ordine e un lungo applauso hanno accompagnato il feretro dell’assessore di Spinetoli Roberto Perazzoli all’uscita della chiesa San Paolo a Pagliare, dove ad attenderlo c’era una parata di sindaci, non solo della Vallata, che per l’occasione hanno indossato la fascia tricolore. Tantissime le persone presenti ai funerali per dare l’ultimo saluto a Perazzoli, morto il 25 gennaio scorso, mentre era in vacanza a Marrakech, in Marocco. La cerimonia funebre è stata officiata da don Basilio Marchei, accompagnato da altri quattro parroci, nella commozione generale. Ieri Spinetoli ha cercato di restituire tutto l’amore che ha ricevuto dall’assessore. Tanti i ricordi che si sono succeduti al termine della celebrazione in un abbraccio corale alla figlia Natasha e alla moglie Catia e a tutti i suoi familiari. Ricordi di vita di un uomo, che come ha sottolineato don Basilio nella predica era fuori dalle righe: "Una persona che sapeva ascoltare e a modo suo risolvere i tanti problemi della città". A fine della cerimonia funebre la figlia Natasha ha letto una lettera nella quale oltre a ringraziare la Polizia di Stato, che è intervenuta nel disbrigo delle pratiche per il rimpatrio della salma, ha sottolineato il dolore che ha caratterizzato queste due settimana di attesa. La figlia ha descritto con toni molto amorevoli il papà, la sua bontà, la sua dedizione verso gli altri, verso la politica "mio padre era buono come il pane, un pane rosso". Accorata anche la lettera dell’amico Mauro Valentini: "Roberto carissimo abbiamo camminato sulle rive del fiume, quello della vita e della politica. Tu sempre sulla sponda sinistra, io su quella destra", sottolineando che la politica non ha scalfito la stima e l’amicizia reciproca. "Ci siamo sempre salutati e rispettati con affetto sincero. Una sola certezza: lavorare per raggiungere l’unico, identico, obiettivo: rendere un servizio alla nostra comunità". Accorate anche le parole del sindaco Alessandro Luciani: "Quando sei partito hai lasciato un programma: una lunga lista di cose da fare e hai aggiunto che al tuo ritorno volevi che tutte le cose fossero state fatte e invece dopo la tragica notizia della tua dipartita tutto si è fermato. Non riusciamo a farcene una ragione, Roberto ci mancherà, sei stato un padre per me, ho imparato molto case da te, sei una persona insostituibile". "Perazzoli era amatissimo da tutti noi – hanno detto gli amici – Spinetoli ha perso una parte della propria anima".

Maria Grazia Lappa