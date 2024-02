Un flagello di mille vittime. Il settore edile il più colpito

Sono 1.041 le vittime sul lavoro avvenute in Italia nel 2023, delle quali 799 in occasione di lavoro (+1,1% rispetto a dicembre 2022) e 242 in itinere (-19,3% rispetto a dicembre 2022). Ancora alla Lombardia va la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (133). Seguono: Campania (75), Veneto (72), Emilia Romagna (70), Puglia (62), Piemonte (61), Lazio (59), Sicilia (52), Toscana (33), Abruzzo (31), Calabria (24), Marche (22), Umbria (21), Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sardegna (18), Trentino Alto Adige (14), Basilicata (10), Molise (5) e Valle d’Aosta (1). Per quanto riguarda le province italiane, Ascoli è al 78° posto con 2 casi di incidenti sul lavoro con esito mortale e un’incidenza del 23,2% sul numero degli occupati (86.263). La Provincia di Fermo è al 41° posto con 3 morti sul lavoro e un’incidenza del 42,1% sul totale degli occupati (71.327). Ancona è al 37° posto con 9 deceduti e un’incidenza del 45,9% sugli occupati (195.986). Macerata è al 60° posto con 4 morti e un’incidenza del 31,4% su 127.581 occupati. Infine Pesaro-Urbino è al 73° posto con 4 deceduti e un’incidenza del 21,3% su un totale di 158.104.

A livello di regioni, le Marche sono all’11esimo posto con 22 morti sul lavoro nel 2023; l’incidenza è stata del 34,4% su 639.262 occupati. Il settore delle costruzioni si conferma a fine 2023 quello in cui, nell’anno, sono avvenuti più infortuni mortali (150), seguito dal settore dei trasporti e magazzinaggio (109), dalle attività manifatturiere (101) e dal commercio (64).

La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (292 su un totale di 799). Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a dicembre 2023 sono 55, mentre 31 hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro.

Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 155, mentre sono 49 quelli deceduti a causa di un infortunio in itinere. Il lunedì

risulta il giorno più luttuoso della settimana, ovvero quello in cui si sono verificati più infortuni mortali nel 2023 (19,5%). Le denunce di infortunio totali (mortali e non mortali) sono in diminuzione del 16,1% rispetto a fine dicembre 2022. Erano, infatti, 697.773 a fine dicembre 2022, nel 2023 sono scese a 585.356. E il decremento risulta essere sempre maggiormente rilevante, come del resto nei mesi precedenti, nel settore della Sanità. Lo scorso anno a fine dicembre le denunce erano 84.327 mentre a fine dicembre 2023 sono diventate 41.171. 31/01/2024