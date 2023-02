Un fondo per i morosi incolpevoli

Entro il 28 febbraio è possibile presentare domanda per accedere ai provvedimenti integrativi del Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli. La possibilità di regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022 è stata estesa anche alle persone che, pur non avendo ricevuto provvedimenti esecutivi di sfratto, dichiarino di aver subito, anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, che viene certificata attraverso l’ISEE ordinariocorrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 20222021. Il contributo assegnabile copre il costo del canone di locazione per le mensilità a contratto del 2022 fino a un importo pari al 40% del totale o al tetto massimo di € 2.500. La richiesta non è presentabile da chi ha già avanzato una domanda di contributo per il pagamento dell’affitto annualità 2022. Info www.comune.grottammare.ap, o 0735.739223.