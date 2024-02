Un francese per la Openjobmetis. Ecco la guardia Hugo Besson

La Pallacanestro Varese ha fatto un importante passo avanti nella costruzione della sua squadra per la stagione in corso e per quelle future, annunciando l’ingaggio di Hugo Besson, una giovane promessa del basket francese. Classe 2001, Besson porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali non trascurabile, avendo iniziato la sua carriera professionale in Francia, per poi essere notato a livello internazionale grazie alle sue performance in Australia e nel circuito europeo. E’ stato scelto anche al Draft NBA nel 2022. La sua firma con Varese rappresenta un colpo significativo per il club, desideroso di rafforzare la propria rosa con talenti in grado di fare la differenza sia in campionato sia nelle competizioni europee. La coppia di esterni con Nico Mannion promette scintille. Ma non è finita. Oltre all’ingaggio di Besson, Varese è alla ricerca di un’ala grande che possa completare la squadra, offrendo soluzioni sia in attacco che in difesa.

Alessandro Luigi Maggi