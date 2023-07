Un Gesto di Sportività per Sostenere Porta Tufilla in Quintana di Luglio

Uno straordinario gesto di sportività rende decisamente migliore l’atmosfera che precede la Quintana di luglio, che si correrà sabato sera al campo dei giochi. Il cavaliere di Porta Romana, Lorenzo Melosso, e la scuderia Atlanda, hanno infatti deciso di dare una grossa mano al sestiere di Porta Tufilla, recentemente colpito dal grave infortunio che ha riguardato il campione rossonero Massimo Gubbini. A sostituirlo sarà Denny Coppari, che torna a giostrare allo Squarcia dopo otto anni, e a lui Melosso ha deciso di prestare una delle sue cavalcature. Si tratta del purosangue inglese Spedwell Blue, di otto anni. Coppari, infatti, non se la sarebbe sentita di rischiare con i cavalli di Gubbini, chiedendo così una mano allo stesso Melosso che, da quintanaro vero, non ha potuto dire di no.

Melosso, come è nata questa collaborazione?

"Dopo quello che è successo nei giorni scorsi, mi sembrava il minimo poter aiutare Porta Tufilla. Quella di sabato sarà una Quintana molto particolare e ritengo che noi cavalieri dobbiamo tenderci reciprocamente la mano nei momenti di difficoltà. Con Massimo Gubbini ho un rapporto splendido, così come con Denny. Quindi, ho ritenuto giusto concedere loro il cavallo per questa giostra".

Lei sabato scorso era a Foligno ed ha assistito alla caduta di Gubbini. Come ha reagito?

"Sono rimasto scioccato. È accaduto tutto davanti ai miei occhi, è stato terribile. Per due giorni, nella mia mente, rivedevo sempre quella brutta scena. Poi, con il passare del tempo mi sono un po’ tranquillizzato, anche perché mi hanno riferito che le condizioni di Massimo sono stazionarie. Mi auguro che possa tornare il prima possibile, perché senza di lui non è vera Quintana. Abbraccio sia lui che la sua splendida famiglia. Colgo anche l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Pierluigi Chicchini, un altro grande protagonista della nostra giostra che purtroppo sabato non ci sarà".

Coppari torna dopo otto anni e ci sono anche due debuttanti: possiamo dire che in questa giostra sarà tra i favoriti?

"Sicuramente arrivo carico. Mi sono preparato bene e, con la pista che è stata migliorata, ho ripreso fiducia. Non posso nascondermi e dico che ce la metterò tutta per vincere. Luca Innocenzi resta il più forte di tutti, Nicholas Lionetti è migliorato molto ma anche gli altri diranno la loro. Sarà una bella giostra e io, come sempre, venderò cara la pelle".

Quella di sabato sarà la sua settima Quintana ma, nonostante la giovane età, è tra i più esperti: che effetto le fa questo?

"In effetti è vero. Inizio ad invecchiarmi (scherza, ndr). Diciamo che in questi anni ho maturato una certa esperienza e, pur avendo già vinto una giostra nel 2019, devo ancora fare il salto di qualità. Ecco, adesso è arrivato il momento giusto. Manca ancora un piccolo step e vorrei farlo il prima possibile".

Matteo Porfiri