Un giorno alla Caritas. I numeri preoccupano:: "Serve un dormitorio"

Un giorno alla Caritas di San Benedetto per scoprire e far conoscere un’importante realtà del territorio. Si entra da curiosi e si esce con il cuore gonfio di tristezza e con tanta rabbia nello scoprire come la società e le istituzioni possano lasciare indietro così tanta gente. I numeri a livello nazionale raccontano che ci sono 5,7 milioni di persone, un decimo della popolazione in povertà assoluta. Una fetta di umanità ferita. Sogni infranti di chi ogni giorno non riesce a farcela. I numeri della Caritas di San Benedetto, diretta da don Gianni Croci e vice direttore Fernando Palestini, dipingono un quadro allarmante. I Centri di Ascolto, compresi quelli parrocchiali, hanno incontrato 1.384 persone che hanno generato 16.544 passaggi nei vari centri. Vi si rivolgono persone per problemi sanitari, affitti, sfratti, perdita di lavoro, difficoltà a pagare le bollette ecc. Il servizio mensa, aperto ogni giorno a tutti quelli dotati di tesserino e che sono passati attraverso il centro ascolto, ha servito 29.897 pasti. Il Poliambulatorio di Medicina generale e Odontoiatrica, punto cardine della Caritas di San Benedetto, ha trattato 1.469 pazienti; il servizio di Distribuzione viveri ha consegnato 4.302 pacchi; 238 i pacchi a domicilio; il servizio Distribuzione vestiario ha servito 2.776 capi di abbigliamento; nelle Docce, per chi vive in strada, aperte il lunedì e venerdì mattina, sono passate 758 persone, 287 nella Lavanderia e 4.200 le colazioni servite. La Caritas di San Benedetto dispone di 3 case di accoglienza: una nella sede del Ponterotto con 15 posti (12 uomini e 3 donne), una a Centobuchi con 7 posti e l’altra in via Foglia a Porto d’Ascoli con altri 7 posti. Inoltre nella sede centrale della Caritas ci sono sei moduli abitativi del progetto ‘Casa di Lazzaro’ che ospitano 12 persone, cui si aggiungono altri 6 posti presso il Centro polivalente, sempre all’interno della struttura. Tutti i posti sono al completo. "Il comune di San Benedetto ha bisogno urgente di un dormitorio pubblico – spiega Fernando Palestini – Un luogo ben gestito e con servizi igienici all’altezza. Questo è fondamentale".

Marcello Iezzi