’Un giorno di sport’ Scendono in campo ben 37 associazioni

È stata presentata, a Sant’Elpidio a Mare, la manifestazione “Un giorno di sport”, promossa dall’amministrazione e dalle realtà associative elpidiensi. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il vicesindaco e assessore allo sport Roberto Greci, l’organizzatore e coordinatore dell’evento Pietro Vitale e alcuni rappresentanti delle realtà associative del territorio. L’evento, in programma domenica 3 settembre alle ore 16, torna dopo tre anni di stop causati dalla pandemia. Parteciperanno ben 37 associazioni sportive del territorio, in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. A differenza degli ultimi anni la festa sarà articolata in due fasi: dalle 16.15 le esibizioni e i giochi con le associazioni sportive; dalle 21.30 lo spettacolo finale in Piazza Matteotti. “Ripartiamo – dichiara l’assessore Greci - con questo giorno di sport dopo tre anni di stop. Un enorme ringraziamento va a Pietro Vitale per tutto il lavoro svolto, oltre a tutti gli uffici e all’amministrazione comunale. L’obiettivo dell’evento è quello di dare risalto alle associazioni sportive del territorio comunale e non solo: parteciperanno anche diverse associazioni locali che non rientrano nel territorio di Sant’Elpidio a Mare che abbiamo deciso di accogliere senza esitazioni, in un’ottica di sana collaborazione. Ci sono, infatti, diversi ragazzi della città che praticano sport in associazioni che si trovano fuori dal territorio comunale.” Soddisfatto anche l’organizzatore e coordinatore Pietro Vitale: "Siamo riusciti a rinnovare l’interesse di questa iniziativa nata ormai vent’anni fa, nel 2003. Con gli anni ci siamo allargati coinvolgendo sempre più persone e creando un evento di grande risonanza. La novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio Mandozzi per quelle attività che non sarebbe possibile svolgere nei viali del centro storico. Stiamo ultimando i preparativi per quella che sarà una giornata di festa. Ringrazio l’amministrazione e tutte le associazioni per il supporto fornitoci. Speriamo di riuscire a soddisfare le esigenze di tutti coloro che parteciperanno, dai bimbi agli adulti passando per i giovani".

Lorenzo Perticarà