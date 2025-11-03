Un gol di Okaka condanna l’Ascoli . A Ravenna arriva la prima sconfitta

1

ASCOLI

(3-5-2) Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati (dal 42’ s.t. Da Pozzo), Tenkorang, Rossetti, Lonardi (dal 30’ s.t. Falbo), Rrapaj (dal 42’ s.t. Ilari); Luciani (dal 31’ s.t. Okaka), Spini (dal 18’ s.t. Zagre). Panchina: Stagni, Borra, Mandorlini, Di Marco, Calandrini, Raimondo, Bianconi, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (dal 27’ s.t. Guiebre); Milanese (dal 42’ s.t. Oviszach), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (dal 42’ s.t. Corradini), D’Uffizi (dal 28’ s.t. Ndoj); Gori (dal 28’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari. All. Tomei

Arbitro: Madonia di Palermo

Rete: al 43’ s.t. Okaka.

Note – 4.995 spettatori (2.735 abbonati. 627 ospiti), incasso di 39.400 euro. Ammoniti Solini, Okaka per il Ravenna, Alagna, Rizzo per l’Ascoli Tiri in porta 3-8. Tiri fuori 3-4. In fuorigioco 0-1. Angoli 6-5. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 4’.

L’Ascoli cade a Ravenna. I bianconeri di Tomei perdono l’imbattibilità al termine di una sfida combattuta dall’inizio alla fine. A spuntarla sono stati i giallorossi con il gol vittoria messo a segno da Okaka nei minuti conclusivi. Il Benelli così resta un campo tabù per il Picchio che, al di là del risultato, era precedentemente riuscito a creare numerose occasioni non capitalizzate. Nelle consueto 4-2-3-1 Tomei sistema la corsia mancina con il rientro di Pagliai dal primo minuto. Al centro c’è di nuovo Rizzo con capitan Curado. In mediana, invece, nessun problema per Damiani che affianca Milanese. Invariato tutto il resto. Dietro a Gori c’è il solito terzetto composto da Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi. Il Ravenna di Marchionni conferma il 3-5-2 cambiando qualcosa sulle fasce laterali. I primi assalti sono proprio dei giallorossi. Su un pallone mancato da Rizzo sbuca Tenkorang che da buona posizione non riesce a sorprendere Vitale. I romagnoli spingono. Ci pensa Esposito a fare la barba al palo con un fendente da fuori che esce di un nulla. La prima parte di gara vede i padroni di casa più intraprendenti L’Ascoli prova a sviluppare il suo solito possesso, ma la manovra fa fatica a produrre pericoli in area avversaria. La prima occasione degli uomini di Tomei arriva alla mezz’ora quando Silipo si accentra e chiama agli straordinari Anacoura. Sulla respinta del portiere piomba D’Uffizi che non inquadra lo specchio. Il capocannoniere del Picchio poco dopo può colpire da due passi, ma si fa neutralizzare due volte dall’estremo difensore giallorosso.

L’Ascoli cresce nel finale di primo tempo e nella ripresa. I bianconeri provano ad attaccare con maggior determinazione. Gori tenta dalla distanza con un violento sinistro da fuori: Anacoura respinge in tuffo. Nel finale Marchionni si gioca la carta Okaka e l’esperto attaccante conferma il suo momento d’oro siglando un altro gol pesantissimo. Non c’è più tempo per recuperare. L’Ascoli incassa il primo ko del campionato e scivola al terzo posto, staccato proprio dal Ravenna.

Massimiliano Mariotti