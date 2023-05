Un gran tour di cultura C’è la ’Notte dei musei’

Weekend ricco di iniziative nei musei ascolani in occasione del ‘Grand tour musei 2023’ al quale, anche quest’anno, aderiscono. Giunto alla quindicesima edizione su promozione dell’assessorato alla cultura della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura, il ‘Grand tour musei’ permette un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale attraverso un ampio programma. Il tema dell’edizione 2023 è ‘Musei, sostenibilità e benessere’. In tutta la regione sono 110 i musei che hanno aderito all’iniziativa con attività didattiche ed eventi rivolti alla promozione del benessere collettivo, alla riflessione su biodiversità, cambiamento climatico e tutela dell’ambiente per vivere le strutture museali come luogo di crescita, ricerca, sviluppo sostenibile e svago.

Ad Ascoli, oggi, dalle 21, la pinacoteca aprirà le proprie porte alla ‘Notte dei musei’, appuntamento dedicato all’esplorazione di nuovi linguaggi legati al mondo dell’arte. L’evento, intitolato ‘Parlando nuove lingue’, è stato organizzato con l’Università Politecnica delle Marche e con ‘Dynacode - Developing agency’ che hanno collaborato con la gestione dei musei per lo sviluppo di nuovi strumenti digitali per la fruizione del patrimonio. Durante la serata, gli ospiti avranno l’opportunità di provare applicazioni digitali che permetteranno di fruire in maniera nuova e innovativa il patrimonio culturale. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di arte e tecnologia. Inoltre, verrà presentato il progetto ‘DCBox’, creato nell’ambito del programma Erasmus+, per fornire ai futuri professionisti dei beni culturali un ampio ventaglio di skill digitali. Il programma della due giorni prevede anche ‘Respira l’arte’ realizzato in collaborazione con Articolate. Si tratta di due appuntamenti al polo culturale Sant’Agostino in cui i partecipanti potranno esplorare il legame tra lo spazio e il benessere. Si parte stamattina, con una lezione di yoga a cura di Beatrice Incaini nella splendida cornice del chiostro tra le opere in travertino della mostra ‘Armonie di pietra. Il paesaggio delle Marche nelle sculture’ di Giuliano Giuliani (dal 7 aprile al 28 giugno a cura di Carlo Bachetti). Seguirà la visita guidata alla galleria d’arte contemporanea ‘Licini’.

Domani, alle 18, sempre al polo culturale Sant’ Agostino, Federica Zeppilli terrà una lezione di pilates. Seguirà la visita alla galleria. Per informazioni e prenotazioni: 0736298213 o 3333276129.

Lorenza Cappelli