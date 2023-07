Un grande gesto di altruismo, l'ultimo dono di un 77enne di San Benedetto

Colto da un malore mentre era in visita ai parenti defunti nel cimitero di San Benedetto, ha donato gli organi per ridare speranza di vita a persone in lista d’attesa. La vittima è un 77enne residente a San Benedetto ed a prendere la decisione di donare gli organi sono stati i suoi familiari, sulla scorta delle intenzioni che l’uomo aveva espresso in vita. Nei giorni scorsi, il settantasettenne era in compagnia della moglie e verso le 12,30, dopo aver deposto fiori sulle tombe dei cari estinti, stava risalendo la scalinata a ridosso dell’impianto di cremazione quando, improvvisamente, si è accasciato. La moglie ha chiesto aiuto e il personale di servizio nel cimitero ha fatto scattare immediatamente la richiesta di soccorso al 118 che ha inviato un equipaggio della Potes. I sanitari hanno stabilizzato il paziente e l’hanno trasporto all’ospedale. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate e nonostante le cure ricevute nel reparto di Rianimazione non si è più ripreso. Un grande gesto di altruismo e generosità messo in atto da tutti i familiari, concordi e favorevoli alla donazione. Da quel momento sono iniziate le procedure previste per il prelievo. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del Crt Marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli, e tutto il personale sanitario dell’Ospedale di San Benedetto (Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo di organo da cadavere a cuore battente. Si tratta del terzo prelievo eseguito in questi primi sette mesi dell’anno. Il primo vi era stato il 17 gennaio ed il secondo il 26 di giugno.

Marcello Iezzi