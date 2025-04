Un grido silenzioso contro l’indifferenza

Il libro ’Andrea oltre il pantalone rosa’ di Teresa Manes è la testimonianza dolorosa e sincera di una madre che cerca di dare voce al figlio Andrea, morto suicida a soli 15 anni; non è solo un racconto intimo e personale, ma un atto d’accusa contro una società spesso cieca e sorda davanti alle sofferenze degli adolescenti. Il pantalone rosa è un simbolo. Già dal titolo ci sentiamo invitati a guardare oltre l’apparenza, a capire che dietro ogni scelta, ogni gesto, ogni diversità, c’è una persona che merita rispetto e ascolto. Teresa Manes non scrive da scrittrice, ma da madre. Il libro è un appello a genitori, insegnanti, compagni di scuola: "Guardate, ascoltate, siate presenti". Attraverso la storia di Andrea, il libro affronta temi attualissimi come il bullismo, l’omofobia, la difficoltà di crescere in un mondo che punisce chi non si uniforma. "Andrea oltre il pantalone rosa" dovrebbe essere letto nelle scuole.

Sara Viviani