Un gruppo speciale per pulire la Sentina

Le mareggiate di queste ultime settimane hanno depositato una notevole quantità di rifiuti sulla spiaggia della Riserva Naturale Regionale Sentina ed ora è il momento giusto per raccoglierli. Ci ha pensato un gruppo di 20 ragazzi della Repubblica Ceca, accompagnati da sei insegnanti che hanno esplorato la Sentina sotto la guida del project manager Alceste Aubert. Al termine della visita tutti a pulire la spiaggia dove i giovani, in erasmus a San Benedetto, hanno trovato plastica, materiali ferrosi e uno stato di semi abbandono. Non essendoci i sacchetti per le attività di recupero dei materiali, i giovani si sono arrangiati e alla fine hanno conferito tutto nei cassonetti per l’indifferenziata. L’auspicio è un maggiore impegno delle istituzioni locali e un’attenzione nel recupero della Torre sul Porto, che potrebbe diventare un museo per le attività annuali destinate ai giovani ed anziani, secondo Aubert.