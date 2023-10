"Un impianto di potabilizzazione per risolvere la carenza idrica"

Il Piceno Consind scende in campo per fronteggiare l’emergenza idrica che, dopo un’estate soddisfacente, a causa delle scarse piogge in questi giorni è tornata d’attualità, col Ciip che si prepara a ricorrere ai serbatoi di emergenza, primo fra tutti quello di Castel Trosino: soluzione che però non piace a tutti ed è qui che entra in ballo il Consind che già da qualche mese ha offerto alla Aato 5 e alla Ciip un progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione in zona industriale. Il progetto, redatto da un professionista specializzato e pronto da appaltare, prevede un impianto con capacità minima di 100 litrisecondo che verrà localizzato nei pressi della ex cartiera Ahlstrom: il potabilizzatore, allacciato alla rete idrica esistente lungo l’asse attrezzato, potrà servire tutto l’agglomerato industriale di Ascoli. "I tempi di realizzazione sono contenuti in massimo 10 mesi, dato che l’impianto di adduzione dell’acqua è già esistente e l’impianto di potabilizzazione verrà realizzato presso un’area di proprietà del Consind messa a disposizione per il progetto specifico" fa sapere il presidente Domenico Procaccini assicurando che "la qualità dell’acqua potabilizzata è garantita dal fatto che quella trattata è di falda (non proveniente quindi da pozzi, fiumi o laghi): l’opera pertanto consentirà alla Ciip di utilizzare acqua di migliore qualità a servizio degli utenti della zona industriale e di non attivare l’impianto di emergenza di Castel Trosino (che ha provocato in passato problemi nella zona sud di Ascoli, a Maltignano e a Folignano".

Il costo è inferiore a 3 milioni di euro, circa un terzo di quello che costerebbe un impianto ex novo da realizzare altrove, e l’investimento andrebbe ad ammortizzarsi in non più di tre anni da parte del servizio idrico integrato. Il progetto definitivo per l’impianto di potabilizzazione è già stato presentato ufficialmente all’Aato 5 e si attende un parere tecnico. L’opera inoltre è stata presentata ai 30 comuni soci del Piceno Consind e alla Provincia un anno fa. Dal Consind sono certi che l’impianto di potabilizzazione proposto sia un’opera fondamentale per il territorio. "In definitiva, il progetto per un impianto di potabilizzazione è appaltabile, la tecnologia esiste, l’acqua c’è: manca soltanto, al momento, la volontà di concretizzarlo" conclude Procaccini.

