Un incontro dedicato alla Sibilla

Domani alle 17,30 al Comune di Acquaviva l’incontro organizzato dal centro ricerche personaliste Raïssa e Jacques Maritain ’Il vero volto della Sibilla. Storia, Mistificazione e interpretazione cristiana’. La conferenza sarà tenuta dal prof Francesco Mangani, sacerdote di Ascoli e docente di Mariologia, cofondatore e padre spirituale dell’associazione Il Portico di Padre Brown. Chi erano le Sibille? Per quale motivo le celebri sacerdotesse di Apollo sono state per secoli dipinte nelle nostre chiese e cantate in inni liturgici? Domande alle quali il relatore Francesco Mangani risponderà: "L’incontro di domani ha come scopo approfondire la figura della Sibilla e i motivi per cui la sua figura fu inculturata dalla tradizione cristiana - anticipa il relatore - da Virgilio agli Oracoli Sibillini, da Sant’Agostino fino alle importanti raffigurazioni artistiche".