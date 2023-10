Avi Marche (Associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità) ha promosso per oggi un incontro sul cohousing. "La nostra associazione, dato il forte interesse di alcuni soci, ha avviato un percorso di approfondimento sul tema del Cohousing – fanno sapere i vertici di Avi Marche - Per conoscere meglio l’argomento e confrontarci in merito, abbiamo organizzato per le ore 16.30 di oggi un incontrodibattito". Il cohousing sociale si può paragonare a un condominio che è costituito da un gruppo di vicini che partecipano alle stesse finalità condividendo spazi, tempi, servizi e valori. L’incontro si terrà ad Ascoli Piceno, presso la Sala Multimediale della Bottega del Terzo Settore, in via Giudea n.18. Interverrà il dottor Antonio Franceschi, componente del Comitato Scientifico di Anffas Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva eo Relazionale).