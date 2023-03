Un incontro sull’agricoltura dei Sibillini

‘La rivoluzione contadina’ promuove a Montegallo, domenica dalle 15 alle 20 in Comune, un convegno sull’agricoltura dei Sibillini. Nel corso dell’incontro verranno esaminati e sviluppati con l’ausilio di interventi anche tecnici, diversi argomenti: riflessioni sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’agricoltura nell’areale dei Sibillini; la presenza eccessiva di fauna selvatica; contributo di bonifica e manutenzioni idrauliche del territorio; variazioni climatiche; contributo di pensiero condiviso da fornire agli enti pubblici e privati, nonché alle associazioni di categoria, per favorire lo sviluppo e la crescita di un apparato agricolo sostenibile, in grado di dare al territorio risposte reddituali, occupazionali e demografiche; elaborazioni di strategie e conclusioni.