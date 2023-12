Un incubo per i genitori. La figlia finisce a processo

Quando si parla di maltrattamenti generalmente si tratta di comportamenti messi in atto da uomini nei confronti di donne eo soggetti deboli. Il caso di cui si sta occupando il tribunale di Ascoli riguarda invece una donna di 29 anni, ascolana, che avrebbe maltrattato ripetutamente i suoi genitori. Sono stati proprio questi ultimi a denunciarla nel tentativo soprattutto di aiutare lei, una giovane con qualche problema caratteriale e di comportamento che forse meriterebbe un’assistenza particolare che può attivarsi anche attraverso un procedimento giudiziario che, per quanto traumatico, può innescare meccanismi con risvolti positivi. Il padre e la madre l’hanno denunciata, ma non si sono costituiti parte civile nel procedimento che vede la loro figlia imputata di maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi è stata rinviata a giudizio dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ed ora, difesa dall’avvocato Umberto Gramenzi, dovrà affrontare un processo. Una vicenda che ha avuto il momento di crisi peggiore all’interno di questa famiglia nel periodo fra l’inizio del 2021 e il mese di aprile 2022 quando, al culmine, il papà e la mamma hanno denunciato la loro figlia, non potendone più dei suoi comportamenti. Un rapporto fortemente conflittuale, in particolare fra la ragazza e il padre con atteggiamenti aggressivi, sia fisicamente che psicologicamente, prevaricazioni, anche umilianti poste in essere dalla 29enne ascolana.

La giovane ha minacciato il padre di ucciderlo, tagliandoli la gola di notte, mentre dormiva. L’uomo è stato anche chiuso a chiave in sala da pranzo, per impedirgli di chiamare i sanitari dopo averlo colpito Ripetute sono state le minacce; per esempio dicendo al padre e alla madre che avrebbe distrutto la macchina, le vetrine dei negozi adiacenti e l’ambulanza del 118 se avessero chiamato i soccorsi. Talvolta si è lei barricata in casa, impedendo ai genitori di rientrare. Contro il padre ha lanciato oggetti presenti in casa o ha minacciato di farlo; la madre è stata più volte spintonata e le minacce di morte non hanno risparmiato neanche il cane. Nel corso dell’udienza preliminare il giudice ha ravvisato gli estremi per accogliere la richiesta di processo formulata dalla Procura.

Peppe Ercoli