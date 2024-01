Un infarto mentre lavora: salvato operaio

Un operaio cinquantenne, che stava lavorando in un opificio artigianale di Porto d’Ascoli, colto da un infarto, è stato salvato grazie alla rapidità di intervento del 118 e dei sanitari del Mazzoni di Ascoli. E’ accaduto intorno alle ore 15 di lunedì in uno stabilimento di Porto d’Ascoli. L’uomo, residente a Monteprandone, ha accusato il malore accasciandosi al suolo e subito i colleghi hanno dato l’allarme. L’equipaggio della Potes 118 di San Benedetto è accorso sul posto, ha prelevato il paziente e si è diretto subito verso l’ospedale di Ascoli, allertando il reparto di terapia intensiva coronarica del Mazzoni. Durante il viaggio il paziente ha avuto un’altra crisi, con arresto cardiaco, subito risolto dal medico e dall’infermiere a bordo dell’ambulanza. Appena giunti all’ospedale tutto era già pronto per la terapia richiesta dal caso di assoluta emergenza. Una partita che si è giocata davvero in pochi minuti e che è servita a salvare una vita umana. Questi sono gli eventi che dovrebbero far riflettere i vertici della sanità ed i politici. Chiacchiere, promesse e politiche al risparmio non sono utili. Servono invece, rispetto, sicurezza e giusti riconoscimenti per persone che lavorano con professionalità, onestà e dedizione.

Marcello Iezzi