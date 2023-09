"Un intero quartiere sotto scacco"

Uomo con evidenti problemi psichici crea problemi, il sindaco Luigi Massa scrive all’Ast. E’ quanto successo a Offida, dove il primo cittadino ha segnalato e chiesto ripetutamente l’intervento di alcune figure professionali per risolvere il problema, ma senza successo. Così ha inviato una lettera aperta alla direttrice dell’azienda territoriale sanitaria di Ascoli, Nicoletta Natalini. "Un sindaco – dichiara Massa – ricorre a malincuore ad uno strumento di denuncia pubblica, ma ha il dovere di ascoltare i sui concittadini, prendersi in carico le problematiche e se è possibile risolverle. In questo caso non avendo competenze dirette, ho deciso di scrivere questa lettera perché, mio malgrado, e con estremo rammarico, ho verificato nel corso degli anni l’assoluta mancanza di collaborazione ed assunzione di responsabilità da parte di alcune professionalità del mondo sanitario. Da anni – prosegue – un intero quartiere è sotto scacco, non vive più. Nel centro storico è diventato difficile, per famiglie, anziani soli, per chi vive nella casa di riposo, avere il diritto alla serenità. Anziane vessate con parole di una violenza inaudita; ragazze e bambine insultate continuamente, urla che limitano la possibilità di riposo, specialmente in orari serali e notturni, ma anche di giorno. Di tutto questo, riscontrato ed evidenziato da anni, è protagonista una persona, con evidenti problemi psichici, che forse suo malgrado, non ho gli strumenti clinici per dirlo, con il suo comportamento rende impossibile una situazione di convivenza a decine di persone. Una persona che, a mio avviso anche per il suo bene, avrebbe diritto ad un intervento di cura più adeguato. Denuncio e mi spendo da anni per ottenere ascolto da parte di professionalità del mondo sanitario, trovandomi però sempre di fronte a quello che non si può definire se non colpevole disinteresse. Mi auguro _ che qualche spiegazione possa giungere da lei o da quanti hanno il dovere, per competenze e funzioni, di intervenire".

m.g.l.