"Un intervento diretto è possibile. E può deciderlo la giunta"

Come realizzare il ‘San Park’? Molte delle polemiche relative al progetto di Sideralba si sono concentrate, nei giorni scorsi, sulle modalità con cui il comune dovrebbe dare il proprio assenso all’iniziativa. Da parte di Sideralba è stato proposto di modificare un articolo delle norme tecniche d’attuazione relative all’area, per fare in modo che sia permesso un intervento diretto. E sono stati in molti, in minoranza, a esigere che l’intervento passi invece il vaglio del consiglio, anziché della sola giunta, che agirebbe direttamente sulle norme. A spiegare il passaggio è stato l’avvocato Alessandro Pallottino durante la conferenza stampa allo Smeraldo: "Quando si cambia il piano regolatore generale non si può prescindere da un piano particolareggiato in variante – ha detto il legale – ma il nostro progetto non si discosta di un millimetro dal piano, quindi si può procedere tramite intervento diretto. Abbiamo deciso di passare attraverso l’organo politico, ovvero la giunta. Qualcuno ha detto che in questo modo si sottrarrebbe la competenza del consiglio comunale, ma non è affatto così: nel Testo Unico degli Enti Locali le competenze sono ben ripartite e in questo caso sono alla giunta. Laddove lo si portasse in consiglio ne risulterebbe un vizio di competenza. Inoltre il progetto di un privato, normalmente, viene prima esaminato dagli uffici, e solo all’ultimo dal consiglio comunale. Sideralba invece ha ritenuto opportuno portarlo a conoscenza di tutti sin dall’inizio".

Quindi, come si procederebbe? "Bisogna passare attraverso la modifica di un articolo della norma tecnica – ha continuato l’avvocato – In base alla legge regionale 34 del 1992, le varianti che non prevedono modifiche dei carichi insediativi, ma solo delle norme tecniche, sono di competenza della giunta. Ci sono precedenti nei comuni di Corridonia e Ascoli Piceno. Il progetto Sideralba è di assoluto interesse pubblico e ha un peso urbanistico pressoché uguale a zero". E cosa prevede? Un’arena da 136.042 metri quadri con tribune mobili, 7 campi da padel e 10 da pickleball per 10mila mq, oltre 50mila mq di area verde con 1.110 alberi e 56.865 mq di tappeti erbosi. E ancora: percorsi vita drenanti (2mila mq), camminamenti (5mila), aree ludiche (3mila) e 1.500 parcheggi scoperti, molti dei quali a pagamento. E se invece il comune optasse per il piano particolareggiato? "Per legge – ha concluso Pallottino - è obbligatorio scegliere il percorso più rapido e semplice: nel nostro ordinamento è vietato aggravare un procedimento amministrativo".

Giuseppe Di Marco