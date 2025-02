L’andamento del settore dell’edilizia è in una fase congiunturale dai toni non propriamente positivi. Valentina Damiani dell’azienda Damiani Valter ha detto: "Siamo attivi nel settore dell’edilizia, occupandoci prevalentemente di montaggi di carpenteria metallica per strutture residenziali e non. Il settore edile in Italia sta attraversando un periodo complesso, caratterizzato da due criticità principali: la burocrazia farraginosa e la crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata. Le aziende del comparto si trovano spesso a dover affrontare un labirinto normativo fatto di permessi, autorizzazioni e scadenze difficili da rispettare a causa di iter lenti e non sempre chiari. La digitalizzazione delle procedure, anziché semplificare, ha spesso aggiunto ulteriore complessità".