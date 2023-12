Un legale per chiarire lo schianto

A seguito della terribile disgrazia avvenuta martedì sulla statale 73 bis tra Urbino e Fermignano, all’interno della galleria ’Cà Gulino’, dove sono decedute 4 persone che viaggiavano su un’ambulanza del 118: autista, medico infermiere e paziente, la società Canalibus di Monteprandone, rimasta coinvolta con un pullman nel sinistro, fa sapere di aver avviato tutte le attività interne utili a chiarire quanto avvenuto, ponendosi immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e delle forze di polizia. "Per la tutela legale del nostro dipendente coinvolto e per l’azienda, è stato incaricato l’avvocato Raffaele De Chiara del foro di Ascoli, quale legale di fiducia – scrive nella nota la ditta Canalibus – La nostra società, tramite il supporto del team dello studio legale fa presente che i passeggeri e relativi accompagnatori, potranno avanzare richieste all’indirizzo mail: segreteria@dechiaraepartners.com oppure WhatsApp al n.329.3604624, per informazioni e recupero oggetti smarriti nonché quant’altro utile per la loro tutela legale. L’azienda – conclude la nota – dispiaciuta per la disgrazia, partecipa al dolore che ha colpito i familiari delle vittime e i colleghi degli operatori del 118".

Intanto si apprende che l’autista del 118, Stefano Sabbatini e l’infermiera, Cinzia Mariotti erano una coppia. Entrambi separati e con figli e non facevano mistero del loro rapporto. Lo conferma Felice Bartolucci, 56 anni assicuratore con l’ufficio a Urbino, ma residente a Fossombrone. "Spesso capitavano insieme in ufficio per discutere di questioni assicurative e vederli era sempre una gioia e una boccata d’aria fresca – racconta Bartolucci – Li conoscevo da circa 30 anni, ed abbiamo avuto modo di tenerci in contatto anche per motivi di lavoro, tra l’altro per via di una casa di campagna a Ca’ Rio che Stefano e Cinzia avevano assicurato con la mia compagnia e dove abitavano insieme. Erano una coppia molto affiatata, si vedeva che si volevano un bene dell’anima, anche se magari erano un poco diversi dal punto di vista caratteriale. Talvolta lui era un pochino ombroso quando, per esempio, non afferrava subito qualche dettaglio delle polizze, mentre lei era sempre calma, gentile, attenta. Devo dire che qualche volta mi è capitato di dover andare al pronto soccorso di Fossombrone e in quei casi mi hanno anche fatto piccoli favori. Mi mancheranno davvero molto".