Un libro che racconta quattro paesi

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della diocesi di San Benedetto presenta il libro "Le panchine del racconto", frutto conclusivo del progetto omonimo vincitore del XVI concorso "Idee in movimento". L’evento si terrà domani prossimo, alle ore 17, presso L’Ospitale, Grottammare alta, uno dei quattro comuni coinvolti nel progetto insieme ad Acquaviva, Rotella, Montedinove e Cna. Il libro raccoglie le quattro storie originali e le illustrazioni, associate a ogni paese, realizzate durante le attività del progetto con i bambini e i ragazzi. La panchina, opera dell’artista Pompei, che è possibile ammirare in ognuno dei quattro comuni scelti, testimonia l’incontro tra le persone di età diverse, la storia da raccontare e la bellezza della rigenerazione urbana. Il libro raccogliere la ricchezza creativa dell’esperienza, con storie da leggere e raccontare ai più piccoli e non solo, legate al territorio e alla sua storia.