Un libro racconto per affrontare gli attacchi di panico

Il Mondadori Book Store di San Benedetto ha ospitato la presentazione del libro "Oltre gli attacchi di panico", scritto da Felice Vecchione, insieme con Ilario Mammone, Rosario Capo e Daniela Rullo, edito dalla casa editrice Franco Angeli. "È un po’ racconto, un po’ saggio e un po’ manuale d’istruzioni agli attacchi di panico – ha spiegato Vecchione –. Parla a tutti quelli che, per un motivo o l’altro, durante la propria vita si smarriscono nel labirinto dell’ansia e del panico. Noi autori abbiamo pensato anche agli addetti ai lavori, illustrando una psicoterapia integrata, con schede, audio e video scaricabili. Il tema riguarda tutti noi e con questo testo sarà più facile muoversi nel labirinto della paura, maneggiando una bussola che potrà esserci utile per affrontare l’ansia e gli attacchi di panico. La maggior parte di noi può aver provato paura (e ansia) in varie situazioni". La grafica della copertina è stata curata da Elena Pellegrini

Ma. Ie.