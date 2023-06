Un live al giorno Trenta concerti per un mese di jazz in tutto il Piceno

Oltre 30 appuntamenti, distribuiti in 30 giorni, in 12 comuni del Piceno. Da venerdì alla fine di luglio, torna ‘JazzAp’, il festival diffuso che abbraccia tutta la provincia di Ascoli, dal mare alla montagna, dai borghi alle città. Tanti i nomi in cartellone per una seconda edizione che si amplia, offrendo un ampio programma di musica jazz con nomi italiani e internazionali. È Sergio Cammariere a inaugurare ‘JazzAP’, venerdì, alle 21.30, in piazza del Popolo a Offida, anticipato dal concerto della marchin’ band Zastava orchestra e dagli street concert. Si prosegue, sabato, alle 19.30, nella Sentina a San Benedetto, con il duo composto da Javier Girotto e Vince Abbracciante. Domenica è la volta di Gegé Telesforo con ‘Big Mama Legacy’, alle 18.30, al Lago di Gerosa a Comunanza. E ancora, l’8 luglio, alle 21.30, nella piazza dell’Aquila di Monteprandone, Fabrizio Bosso e Javier Girotto porteranno in scena ‘Latin mood’, mentre il 9 luglio, nel borgo di Meschia a Roccafluvione, saranno due i concerti in programma: alle 19 Mikael Godee strings quartet e alle 21.30 Claudio Filippini quartet feat Piotr Schmidt. Dal 13 al 16 luglio, ‘JazzAp’ si sposta ad Ascoli con numerosi concerti e appuntamenti. "Questo festival diffuso – dice il sindaco Marco Fioravanti – è nato dopo l’esperienza di tutto il territorio per sostenere la candidatura di Ascoli e il Piceno a capitale della cultura per il 2024. Il risultato straordinario è quello aver messo tutti i comuni della provincia insieme per costruire un progetto culturale diffuso. JazzAp quest’anno ha una dimensione più ampia, diventando punto di riferimento per il centro Italia". Dee Dee Bridgewater con la Medit orchestra diretta da Angelo Valori sono protagonisti, la sera del 13 luglio, in piazza del Popolo ad Ascoli, mentre il 14 luglio, al parco dell’Annunziata, alle 21.30, sono attesi sul palco gli Yellowjackets. Nel weekend del 15 e 16 luglio, all’interno dell’area della ex Carbon di Ascoli, prende vita ‘JazzAp village’: il 15, alle 21.30, si esibirà il quartetto della francese Anne Paceo, il 16, alle 21.30, il quintetto di Emiliano D’Auria in ‘First rain’. "Il festival riunisce tanti comuni, di cui dodici del Bim, e questo era l’obiettivo – dice Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto che sostiene JazzAp –. E’ un festival molto interessante, trainante, con nomi eccellenti". Il festival è diretto artisticamente da Emiliano D’Auria. Programma completo su www.jazzap.it.

Lorenza Cappelli