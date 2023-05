Un lungo applauso per i neo diplomati

Con un lungo e scrosciante applauso, il pubblico di Ascoli ha premiato i due neodiplomati ‘Music House’. Domenica scorsa, infatti, le porte del foyer del teatro Ventidio Basso si sono aperte per un evento speciale, che ha visto protagonisti due allievi dell’accademia ‘Music House’. Sara Shyti e Domenico Catalucci hanno conseguito il diploma in pianoforte, saggiando la loro maturità tecnica e interpretativa di fronte al pubblico numeroso, che ha assistito alle coinvolgenti esibizioni dei due candidati. Sara e Domenico si sono alternati ai tasti bianchi e neri in un repertorio di ampio respiro, comprendente brani di musica classica, blues e contemporanea, trasportando gli ascoltatori in atmosfere sempre nuove ed emozionanti. E di emozione ce n’è stata tanta, da parte dei due musicisti, dei loro docenti, e di tutti i presenti in sala che ne hanno apprezzato le esecuzioni, rispondendo con entusiasmo e applausi calorosi. Una bella soddisfazione per i due allievi, ma anche per i docenti Enrica Maria Liverotti e Andrea Luzi, nonché per tutta l’accademia ‘Music House’. Quest’ultima, ormai dal 2004, è impegnata nella didattica e nell’organizzazione di eventi musicali e, ancora una volta, ha dimostrato di essere un luogo di grande formazione musicale a 360 gradi.

Matteo Porfiri