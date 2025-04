Un macchinario a Ginecologia. Interventi meno invasivi

Si potenzia, con un nuovo morcellatore laparoscopico pluriuso e con un importante aggiornamento della colonna laparoscopica già in dotazione, la sezione chirurgica mininvasiva dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. Una doppia acquisizione che è stata possibile grazie a una doppia donazione: da parte della Croce verde di Ascoli e dell’Associazione diabetici ascolana (Ada) di Ascoli. Il costo dei nuovi dispositivi è di circa 65 mila euro. "Il morcellatore – spiega il direttore dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, Giampiero Di Camillo – serve a rimuovere parti di utero e delle ovaie, o miomi, dalla cavità uterina tramite accessi mininvasivi della laparoscopia, protetti con l’endobag, ovvero la sacca di estrazione". L’aggiornamento della colonna laparoscopica, utilizzata in sala operatoria dall’équipe del reparto di ginecologia del nosocomio ascolano e con la quale vengono eseguiti circa 300 interventi l’anno, ha riguardato la sostituzione del ‘cuore’ del dispositivo, ovvero della telecamera con una nuova, la 1688 Stryker 4K UHD, dotata di un’unica centralina in grado di consentire la visualizzazione con luce bianca, in fluorescenza con il verde indocianina (ICG) e con luce infrarossa. "Ringrazio le due associazioni di volontariato e la Fondazione Carisap grazie alle quali sono state acquistate queste apparecchiature – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli Antonello Maraldo –, andando a centrare quello che era il fabbisogno, in termini di tecnologia, dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Si tratta di due importanti dispositivi per dare risposte sempre più qualificate ai bisogni di salute dei cittadini". "Grazie al contributo da parte della Fondazione Carisap – continua Pier Vincenzo Coccia presidente dell’associazione Ada - abbiamo voluto allargare l’aiuto, oltre che alla diabetologia, anche all’unità operativa di ostetricia e ginecologia con la donazione di uno strumento che andrà a incrementare e facilitare gli esami che si dovranno effettuare". "Siamo contenti di contribuire al miglioramento della sanità pubblica – conclude il presidente della Croce Verde di Ascoli, Maurizio Ramazzotti - anche attraverso la possibilità di fare le donazioni. Donazioni che sono state effettuate grazie al contributo della Fondazione Carisap e grazie alla collaborazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli".