Un mare di libri e anche di nomi importanti

"Dopo l’entusiasmante prima edizione dello scorso anno (con ospiti del calibro di Pietrangelo Buttafuoco, Davide Rondoni e Suor Anna Monia Alfieri) torna da mercoledì 3 luglio la rassegna culturale ‘Un mare di libri’ – presenta Leonardo Tosoni, organizzatore insieme all’assessore Marco Tombolini - . Abbiamo voluto ripetere l’avventura con l’intenzione di ricevere ‘ossigeno’ culturale dagli incontri che verranno proposti. La rassegna si aprirà con una voce di pace e di consapevolezza, quella dello storico Franco Cardini (Rocca Tiepolo, 3 luglio, ore 21,15), che presenterà il suo ultimo libro "La deriva dell’Occidente".

Seguiranno lo psicologo Luca Pieti (Piazza Matteotti, 17 luglio, ore 21,15) con un intervento sul "Potere di internet e dei social network nel plasmare emozioni, comportamenti e percezione della realtà" e il professore Claudio Corradetti (Porto peschereccio, 21 luglio, 18,30), docente di Filosofia politica, che ci aprirà al mondo del "Principe" di Machiavelli. Mercoledì 31 luglio (ore 21,15) piazza Matteotti ospiterà uno dei maggiori intellettuali contemporanei, Marcello Veneziani. . Chiuderà la rassegna Donatella Puliga (porto peschereccio, 13 agosto, ore 18,30), docente di Civiltà classica presso l’Università di Siena, nonché esperta di antropologia del mondo: presenterà, all’interno del "Festival del mare", il suo libro "I Greci, i Romani e il mare". Per l’assessore alle Politiche giovanili Tombolini "l’idea che guida la rassegna è quella di una cultura alta, non banalizzata, che possa permeare tutti gli strati della società nei diversi luoghi frequentati (le piazze in primis).